В Светлогорске четырехлетний ребенок выпал с балкона шестого этажа

  • 04 декабря 2018, 09:36
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Происшествие случилось вечером 3 декабря. Ребенка, который лежал на земле, заметили прохожие и вызвали милицию и скорую помощь.

По предварительным данным, мальчика оставили под присмотром родственников. Когда тетя отлучилась, ребенок открыл дверь, вышел на балкон и упал.

Мальчик жив, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое.




sn.by
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Места: Светлогорск (1547)

Метки: Происшествия (13460), Главное (6556)

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