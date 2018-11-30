Под Светлогорском столкнулись БМВ и милицейский ВАЗ. Больше всех пострадала служебная собака
- 30 ноября 2018, 15:08
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Места: Светлогорск (1545)
Метки: Авто (6083), Происшествия (13444), Область (6249)
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Источник: в Гомеле за взятки задержали главу областной инфекционной больницы