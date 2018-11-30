Под Светлогорском столкнулись БМВ и милицейский ВАЗ. Больше всех пострадала служебная собака

30 ноября на трассе Р-82, возле агрогородка Чирковичи в Светлогорском районе, столкнулись два автомобиля. В результате милицейская машина оказалась в кювете вверх колёсами.





Как удалось выяснить на месте, обстоятельства произошедшего примерно таковы: автомобиль ВАЗ Светлогорского отдела Департамента охраны, в котором находились два сотрудника и служебная собака, двигался со стороны Паричей. Со стороны Жлобина к перекрёстку подъезжал внедорожник БМВ. Выезжая на главную дорогу, водитель «бумера» зацепил жигули.





От удара ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся. Люди не пострадали, но собака по кличке Гера получила незначительные травмы, так как её выбросило из салона автомобиля.









На месте аварии вскоре появились сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит разобраться, кто всё же виноват в произошедшем.















