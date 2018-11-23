В Светлогорске мужчина похитил 300 рублей с карточки бывшей жены
- 23 ноября 2018, 17:47
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Люди в материале: Алеся Исаенко (1)
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Метки: Криминал (10996)
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