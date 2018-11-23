В Светлогорске мужчина похитил 300 рублей с карточки бывшей жены

  • 23 ноября 2018, 17:47
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После развода с женой 34-летний мужчина периодически приходил к сыну.

Оставшись с ребенком дома, он увидел банковскую карточку бывшей жены и пин-код. Сфотографировав данные, позже он зашел в интернет-банкинг, и в течение нескольких дней перевел около 300 рублей со счета женщины на свой, — рассказала старший следователь РОСК Алеся Исаенко.

В отношении похитителя Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь.




Виктор Исаенко, Светалорскія навіны
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