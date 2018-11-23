В ландшафтном заказнике под Светлогорском собираются построить дорогу. Экологи говорят об угрозе экосистеме

В республиканском ландшафтном заказнике «Выдрица», который находится севернее Светлогорска, Жлобинский лесхоз собирается строить дорогу, подобную той, которую провели на Ольманских болотах.

Лесовозные дороги снова угрожают бездумно уничтожить уникальную природную территорию.

Выдрица — уникальная территория. Здесь низинный заболоченный лиственный лес плавно переходит в красивейшие черноольшаники. На возвышенностях — обилие огромнейших кленов, дубов и лип. Это сохранившийся фрагмент малонарушенного лесоболотного комплекса в пойме реки Березина.

Места вокруг уже достаточно сильно трансформированы, да и самому заказнику досталось — его уже порезали дорогами. Но в северной части сохранился достаточно крупный цельный фрагмент.

Именно здесь живут большие подорлики, которым угрожает глобальное исчезновение. И именно там хотят построить дорогу.

Сейчас большие подорлики из Беларуси зимуют на Балканском полуострове и в Африке и не догадываются, что лесники со строителями на Родине в Беларуси готовят им сюрприз. Их дом здесь может быть уничтожен. Группировка большого подорлика насчитывает в Беларуси всего 120-150 пар как раз в связи с ограниченным количеством заболоченных мест, пригодных для гнездования этого чувствительного к беспокойству вида.

Выдрица является не только республиканским заказником и одним из ядер экологической сети Республики Беларусь национального уровня. Она имеет и международные природоохранные статусы. Это Рамсарская территория и Территория, важная для птиц, имеющая международное значение.

Еще в июле 2018 года признаков строительства дороги на Выдрице не было.

28 октября 2018 года волонтёры АПБ Андрей Шевчик и Александр Зятиков побывали на месте предполагаемого строительства дороги. Они обнаружил, что на всем протяжении планируемой дороги уже произведена разметка для начала строительства.

Андрей Шевчик, волонтёр АПБ: «Судя по предполагаемому месту размещения планируемой дороги, она пройдет вплотную к месту гнездования северной пары больших подорликов, что не оставит птицам никаких шансов остаться в этом районе. Без всяких сомнений можно сказать, что ее строительство нужно исключительно для проведения рубок спелых и переспелых лиственных лесов заказника. Это не сможет не повлиять на существующую там экосистему. Исчезнет очень много дуплистых деревьев, помимо основной дороги появится сеть технологических проездов для лесозаготовительной техники, о какой-либо тишине в радиусе нескольких километров можно будет забыть навсегда. Таким образом будет запущена цепная реакция, которая приведет к кардинальному изменению или, другими словами, уничтожению этого уникального места».

Ландшафт и гидрорежим будут нарушены, а это негативно повлияет на редкие и обычные виды фауны и флоры этих мест. Многие не смогут приспособиться к изменениям.

Главный лесничий Жлобинского лесхоза Павел Михайлович Тиколович поясняет, что дорогу хотят построить для доступа к лесу (по руслам ручьев много ольхи, на болотных островах — сосна), а также для охраны леса от пожаров — чтобы к местам локации пожаров могла проехать техника.

Но чем доступнее для людей делаются дикие места, тем более вероятны там пожары. По данным Минлесхоза, в 9 из 10 случаев виновником возгорания является человек.

Проект обойдется в немалую сумму, ведь сыпать дорогу придётся по болоту, которое поглощает огромное количество песка. Затраты едва ли окупятся той древесиной, которая будет здесь добываться.

В итоге дорога будет не только бесполезна, но и опасна.

Необходимый этап при подготовке проектов на природоохранных территориях — проведение оценки о воздействии на окружающую среду (ОВОС). Отчет об ОВОС по дороге в заказнике «Выдрица» был подготовлен, но Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды его не утвердил. Теперь отчет дорабатывается.

Местные жители знают о том, что по болоту планируют провести дорогу, но говорят, что им самим она не нужна. Они посещают лес только до границы с заболоченными участками, так как далее начинаются труднопроходимые места без грибных и ягодных угодий.

Местные жители следят за информацией о дороге, но считают, что все уже давно решено за них.