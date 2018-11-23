Нанес несколько ударов и начал требовать деньги. В Светлогорске рецидивист ограбил собутыльника

  • 23 ноября 2018, 10:35
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В одном из дворов Молодежного м-на в Светлогорске двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент одному из них показалось недостаточно выпитого спиртного и он решил добыть деньги у своего компаньона.

— Нанеся ему несколько ударов, хулиган потребовал деньги. Потерпевший протянул ему мелочь, которая не устроила грабителя, и он начал обыскивать собутыльника, у которого отобрал телефон, 60 рублей, сигареты и 2 зажигалки, — отметил старший следователь РОСК Алексей Чекулаев.

По словам следователя, прошло всего 2 месяца, как 28-летний мужчина освободился из мест лишения свободы. Несмотря на молодой возраст, у него за плечами уже несколько судимостей. Первоначально он был задержан на трое суток, затем арестован и помещен под стражу, поскольку у него имелись непогашенные судимости.




Светлагорскiя навiны
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