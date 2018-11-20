Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры Светлогорска

Каждый из нас рано или поздно задумывается о личном «квадрате» — уютной и, главное, собственной квартире. Мы подобрали для вас одни из самых недорогих вариантов квартир в Светлогорске, которые выставлены на продажу на популярных интернет-площадках.

1. Холостяцкая малосемейка с косметическим ремонтом и натяжными потолками, расположенная в Молодежном микрорайоне.

Жилой площади здесь 11 кв.м. Немаловажно то, что данная квартира расположена на первом этаже 9-этажного дома. Школы, детские сады и магазины — в шаговой доступности. Хозяин просит за свою недвижимость 5,5 тыс у.е. в эквиваленте.





2. За 12 тыс. рублей продаются 11 кв.м буквально по соседству. Здесь также ремонт и натяжные потолки, металлическая входная дверь. Собственник утверждает, что заменены полы, а в туалете и кухне лежит керамическая плитка.





3. Малосемейку по ул.Социалистической с застекленной лоджией, косметическим ремонтом и 18,5 кв.м жилой площади продавец готов отдать потенциальному покупателю за 6,3 тыс. единиц американской валюты.

Ремонт здесь не совсем свежий, однако для тех кто ищет квартиру формата «въезжай и живи» — это просто находка.





4. Почти двухкомнатная квартира, полученная установкой перегородки в стандартной большой малосемейке в Молодежном микрорайоне продается за 17,9 тыс. рублей.

По желанию покупателя хозяева обещают оставить мебель, а также будут не против расширить свою жилплощадь за счет обмена на 2-3 комнатную, а в качестве доплаты отдадут свой автомобиль (фото в объявлении прилагается).





5. Добавив 100 рублей можно заполучить в собственность однокомнатную квартиру в двухэтажном доме по Паричской улице.

Из бонусов — газовое отопление, независимость от отключений центрального отопления и горячего водоснабжения, гараж прямо во дворе и хорошие соседи.

«Двор большой, чистый, можно жарить шашлык», — отмечает хозяин в своем объявлении.





6. Закончим наш обзор двухкомнатной квартирой за 20 тысяч рублей. За эти деньги будущий обладатель данных квадратных метров получит старую планировку, первый этаж и «бабушкин» ремонт. Из плюсов — тихий район, 2 подвала и окна ПВХ.

Послесловие. Чтобы обзавестись заветной жилплощадью в Светлогорске на данный момент достаточно иметь в кармане около 10 тысяч рублей, но стоит понимать, что за такие деньги потенциальный покупатель может получить квартиру в весьма сомнительном состоянии.

А для ремонта и переделки жилплощади «под себя» может потребоваться достаточно внушительная сумма. Не хочется никому ничего советовать, выбор исключительно за вами!