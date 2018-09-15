«Закройте окна, пейте чай!» Жителей Светлогорска пустили на «вонючий» завод

Власти Светлогорска 14 сентября устроили для представителей общественности экскурсию по новому заводу беленой целлюлозы.

Зимой 2018 года Светлогорский ЦКК проводил пробный пуск завода. В итоге город и окрестности накрыло вонью, люди жаловались на проблемы со здоровьем — кашель, удушье, тошноту. Пусконаладочные работы были остановлены, но в июле возобновлены. Жители райцентра и деревни Якимова Слобода опять почувствовали вонь.

Ответы на обращения в различные инстанции гласят, что завод не нарушает закон, а концентрация «дурно пахнущих газов» не превышает экологические нормы.

Инициативная группа подала заявку на митинг протеста против вредных выбросов, но райисполком отказал в проведении массового мероприятия под предлогом, что единственная площадка в городе занята праздником «Властелин села» под эгидой БРСМ.

14 сентября на новый завод были приглашены представители инициативных групп граждан — их в городе несколько. Экскурсантов сопровождали генеральный директор ЦКК Юрий Крук, сотрудники райисполкома, Минприроды, МЧС, санстанции, медработники.









Участникам встречи продемонстрировали технологический процесс. По словам гендиректора, от момента рубки щепы до получения целлюлозы проходит 22 часа.

Акцент на встрече был сделан на экономических показателях. По словам Крука, сейчас на заводе идет пусконаладка, пробное производство. В августе произведено 6 тысяч тонн беленой целлюлозы, в сентябре хотят получить 15 тысяч.

Гендиректор уверен, что до 2030 года «и дальше» завод будет обеспечен сырьем, так как расчетный лесосечный фонд в Беларуси по этому виду сырья составляет около 18 млн кубометров.









К октябрю завод планирует выйти на 750 тонн беленой целлюлозы в сутки. «Если мы получим 15 тысяч тонн в сентябре, то умножьте это грубо на 700 долларов за тонну — это будет валютная выручка, которую получит комбинат. Это выплата зарплат, поступления в местный бюджет, налоги», — заявил Крук.

К декабрю завод планирует выйти на 75% мощности. Выход на полную прогнозируется не раньше 2019 года.

Гендиректор сообщил, что товарная продукция уже отгружается в страны ЕС, Китай, заявки на нее получили из Украины и России. Средняя зарплата в начале года на заводе была 700 рублей, к декабрю будет около тысячи. На завод принят молодой персонал — 130 человек.





Пришедших на экскурсию волновал вопрос вредных выбросов, экологии и здоровья людей. Гражданам опять напомнили о результатах исследования, которое провела российская лаборатория — в рабочей зоне завода не зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ.

«Это в рабочей зоне завода! А в жилой зоне Якимовой Слободы и Светлогорска кто и как измерял?» — спрашивали жители райцентра.









Технолог Николай Бондаренко утверждал, что сейчас все «дурно пахнущие газы» поступают в содорегенерационный котел и сжигаются. Люди спрашивали, почему все же так воняет в городе.

«Сейчас, по-моему, запаха нет, все газы поступают в котел. Откуда берутся эти газы и вонь, не могу сказать», — ответил технолог. Запахи на самом заводе он назвал локальными, а гендиректор — фоновыми, в которых нет превышения допустимых концентраций.





На второй части мероприятия планировалось задать вопросы всем присутствующим на встрече представителям государственных структур. Но члены инициативной группы отказались идти на вторую часть, так как накануне они просили провести встречу не в закрытом помещении с пропускным режимом, а в открытом формате, где все желающие, жители Светлогорска и окрестностей, могли бы задать свои вопросы.

Поскольку требование не было выполнено, представители инициативной группы покинули ЦКК.





Правозащитница Алена Маслюкова отметила по итогам мероприятия, что люди услышали о валютной выручке и прочем, но не ответа на главный вопрос: почему воняет?

«У них всё хорошо, они зарабатывают валюту. Но жизнь наших детей дороже валюты. Государство не должно зарабатывать деньги на здоровье детей. У власти есть моральные обязательства перед нами и юридическая ответственность», — заявила Маслюкова.

Молодые родители Светлогорска собрали около 300 подписей под коллективным обращением в отдел образования с требованием не водить детей в садах на прогулки, не проводить уроки физкультуры на открытом воздухе.





«Нечем дышать! Сегодня дети сидят дома при закрытых окнах! Мы не могли выйти на прогулку из-за вони. Звоним в МЧС, нам говорят — закройте окна, пейте чай», — сообщила Галина, мать двоих детей (2 года и 8 лет).

Инициативная группа 14 сентября после встречи на ЦКК вновь подала заявку на митинг, запланировав его на 29 сентября. Также активисты намерены подавать заявки на протяжении месяца и надеются, что власть не сможет «закрыть» все выходные мероприятиями БРСМ.