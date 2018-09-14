Выместил злость: светлогорец избил случайного прохожего, угостившего его сигаретой

28 августа около полуночи 31-летний светлогорец К. не знал, чем себя занять. Ситуация осложнялась тем, что пребывал он в состоянии алкогольного опьянения, к тому же совсем недавно знакомые выставили его за дверь.

А дело было так: мужчина заглянул к ним для того, чтобы разделить бутылку спиртного. Как водится, поначалу все было тихо мирно. Компания даже успела выпить и закусить. Видимо, по мере опьянения хозяин начал терять ощущение реальности и вскоре приревновал свою сожительницу к гостю. А поскольку опровергать подозрения было абсолютно бесполезно, зашедший на огонек мужчина после короткой словесной перепалки покинул доселе гостеприимную квартиру.

Обидевшись на недавнего собутыльника, выйдя из подъезда, он присел на скамью. В это время мужчина 1971 года рождения, проживающий в этом подъезде, в поздний час возвращался к себе домой. Но он также был в состоянии опьянения. Раздосадованный гость все еще сидел у подъезда. Завидев спешащего незнакомца, он попросил у него сигарету.

Вместе они затянулись сигаретным дымом. И вот тут-то произошло то, чего живо откликнувшийся на просьбу мужчина никак не ожидал. Вместо благодарности гость вдруг резко подскочил со скамьи и ударил в лицо не ожидавшего такого оборота событий подвыпившего человека. Потерпевший был уверен, что нынче, как и в прежние времена, можно было получить за то, что не дал сигарету, но чтобы так... Он бросился к двери подъезда, пытаясь на ходу ее открыть. Но злоумышленник нанес ему еще один удар в лицо и ушел.

— Умышленно и без какой-либо видимой причины он причинил потерпевшему легкие телесные повреждения, — сообщила старший следователь Светлогорского РОСК Ольга Русакова. — Избитый мужчина позвонил в милицию. После задержания дебошир не смог внятно объяснить причину своего неистовства. Лишь признался, что в нем кипела злость и ее было необходимо на кого-то выплеснуть.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь.