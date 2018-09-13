Как в Светлогорске сносили старую водонапорную башню — зрелищные фото и видео

Сегодня, 13 сентября, в районе старого парка была снесена бетонная водонапорная башня.





Производителем работ является минская фирма «ФайерФокс», занимающаяся сносом зданий различной степени сложности. Как рассказал начальник участка фирмы Дмитрий Волковец, благодаря работе опытного экскаваторщика Ивана Тарасевича, снос объекта прошел без эксцессов, во время его разрушения не повреждено ни одно дерево, хотя такая вероятность присутствовала.





Подрядная организация пообещала, что все работы по сносу башни, в том числе и вывоз бетонных отходов, будут выполнены в течении двух дней.











