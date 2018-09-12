Трижды судимый за кражи минчанин воровал электромоторы с нефтяных скважин в Светлогорcком районе

С некоторых пор с нефтяных скважин НГДУ «Речицанефть», расположенных в Светлогорском районе, начали пропадать электромоторы. И никто не мог изловить злоумышленника, который повадился наносить вред. Лишь операторы, приезжающие проверить скважину, фиксировали кражи.

— Подозреваемый — 1992 года рождения, — сообщила старший следователь РОСК Ольга Русакова. — Проживал он в Минске. В Октябрьском районе у него мать. Часто бывая проездом в районе деревень Виша и Мармовичи, злоумышленник прикинул, что таким, несложным на его взгляд, способом он сможет заработать легкие деньги.

По словам Ольги Русаковой, похититель по ночам ездил в Светлогорский район, где похищал электродвигатели. В ходе следствия выяснилась еще одна любопытная деталь: по профессии он оказался слесарем-ремонтником, что и позволило ему со знанием дела воровать чужое имущество и некоторое время оставаться неуловимым.

Передвигался он на автомобиле «Жигули», а для того, чтобы увезти похищенное, арендовал в Минске прицеп. К слову, у похитителя был солидный арсенал необходимого инструмента, с помощью которого он довольно быстро отключал электропитание скважины и демонтировал двигатели. Впоследствии все похищенное сбывалось в Минске на цветной металл. Примечательно, что для своих поездок он даже возил специальную спецодежду и обувь.

Но, как известно, все когда-нибудь заканчивается. Визитер из Минска попался на очередной краже. Первоначально представители следствия сомневались, что такую работу может проделать один человек, но он показал, что это для него — дело простое. Также установлено, что злоумышленник был трижды судим за кражи, последний раз — в 2015 году.

После задержания он сожалел о содеянном. Но теперь ему предстоит возместить нанесенный ущерб, да и сумма за аренду арестованного прицепа увеличивается с каждым днем. Учитывая прошлые «заслуги», в отношении него возбуждено уголовное дело по части статьи 205 УК Республики Беларусь «Кража», а это уже — приличный срок лишения свободы.