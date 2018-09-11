Под Светлогорском рыбак выловил из Березины пиранью

  • 11 сентября 2018, 23:41
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Рыбак выловил из Березины под Светлогорском пиранью, сообщили в эфире телеканала «Ранак».

Необычный улов мужчина отнес в межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира. Специалисты отметили, что такой вид рыбы редко встречается в белорусских водоемах. Это частный случай.

Пиранья — вид хищных лучеперых рыб, имеет репутацию пресноводного хищника, опасного для животных. Пираньи имеют высокое, сильно сжатое с боков тело, по форме приближающееся к диску. Ареал обитания рыб охватывает почти всю Южную Америку. Пираньи водятся в реках бассейна Амазонки, Параны, Уругвая, Эссекибо, Ориноко, входят в состав фауны Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Перу, Эквадора, Боливии, Уругвая, Аргентины, Парагвая, Колумбии.


БелТА
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Места: Светлогорск (1474)

Метки: Общество (31337), Область (5939)

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