Под Светлогорском рыбак выловил из Березины пиранью

Рыбак выловил из Березины под Светлогорском пиранью, сообщили в эфире телеканала «Ранак».

Необычный улов мужчина отнес в межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира. Специалисты отметили, что такой вид рыбы редко встречается в белорусских водоемах. Это частный случай.

Пиранья — вид хищных лучеперых рыб, имеет репутацию пресноводного хищника, опасного для животных. Пираньи имеют высокое, сильно сжатое с боков тело, по форме приближающееся к диску. Ареал обитания рыб охватывает почти всю Южную Америку. Пираньи водятся в реках бассейна Амазонки, Параны, Уругвая, Эссекибо, Ориноко, входят в состав фауны Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Перу, Эквадора, Боливии, Уругвая, Аргентины, Парагвая, Колумбии.