Как в кино. В Светлогорске Ауди вспыхнула прямо во дворе — видеофакт

  • 11 сентября 2018, 11:16
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Фото иллюстративное

10 сентября в 0.52 поступило сообщение о пожаре на ул. Шоссейной. На стоянке у дома № 7 горел автомобиль Ауди-100.

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Автомобиль потушили, однако, он сильно поврежден.

По данным РОЧС, предположительная причина возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки в подкапотном пространстве.

Идет проверка.


ranak.me
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Места: Светлогорск (1473)

Метки: Авто (5768), Происшествия (12867)

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