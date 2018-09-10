Жителям Светлогорска запретили протестовать против работы завода беленой целлюлозы

Светлогорский райисполком отказал инициативной группе граждан в проведении митинга против работы завода беленой целлюлозы, передает БелаПАН.

Жители райцентра планировали собраться 15 сентября на стадионе «Бумажник» и потребовать прекратить вредные выбросы от нового производства. Заместитель председателя райисполкома на заявку о митинге ответил, что 15 сентября на стадионе «Бумажник» пройдет «семейный сельскохозяйственный праздник „Властелин села“, организатор которого БРСМ».

Как сообщила БелаПАН член инициативной группы по мониторингу ситуации с заводом беленой целлюлозы правозащитница Алена Маслюкова, горожане, недовольные ситуацией с заводом, после отказа райисполкома в митинге решили провести флешмоб. Время и место проведения пока неизвестны. Также инициативная группа намерена подавать заявки на митинг на другие даты.

В июле 2018 года ОАО «Светлогорский ЦКК» начал этап пусконаладочных работ на новом производстве беленой целлюлозы. Жители близлежащей деревни Якимова Слобода и Светлогорска вновь начали страдать от неприятного запаха.

При пусконаладочных работах в декабре 2017 года Светлогорск и окрестности, в частности деревню Якимова Слобода, накрыло вонью. Люди жаловались на удушье, кашель, другие проблемы со здоровьем. Руководство завода утверждало, что газы не оказывают негативного влияния на здоровье. Позже стало известно, что это метилмеркаптаны. Пусконаладочные работы были приостановлены.

После многочисленных жалоб во все органы власти стало известно, что у целлюлозно-картонного комбината нет специального оборудования, чтобы улавливать метилмеркаптаны. Для мониторинга ситуации при пусконаладочных работах были приглашены специалисты из московской лаборатории, с которой ЦКК заключил договор. Сейчас на сайте Светлогорского ЦКК публикуется информация об экологической ситуации в районе. Согласно данным за последние дни, превышения предельно-допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Завод беленой целлюлозы под Светлогорском строили за китайский кредит. Строители также китайцы.

В 2012 году в Светлогорске собрали более 10 тыс. подписей против нового строительства, но проект был начат. В прошлом году в ноябре завод запустили в тестовом режиме. Потом работа была прекращена. Позже китайцы уехали на свои новогодние каникулы, которые растянулись не менее чем на месяц.

По прогнозам специалистов, новое предприятие будет выпускать до 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы.

Завод планировали запустить еще в 2015 году. Но возник скандал с кабелем, который уложили китайцы: он не соответствовал стандартам. Пуск был отложен. Очередной запуск завода, запланированный на 7 ноября 2017 года, вновь не состоялся из-за множества недоработок.