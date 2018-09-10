На Гомельщине обнаружили ядовитых пауков

  • 10 сентября 2018, 09:22
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В Светлогорском районе обнаружены ядовитые пауки — тарантулы, сообщает телеканал ОНТ. Ядовитых пауков обнаружили на животноводческом комплексе «Дубрава-Агро». 

Первоначально работники фермы не придали появлению пауков значения. Тем более что были сомнения касательно того, что в Беларуси водятся тарантулы. Но позже необычные пауки были замечены также в музее местного мемориального комплекса. Местные жители полагают, что пауки приходят из леса.

Специалисты подтвердили тарантулов в засушливых юго-восточных регионах Беларуси в связи с потеплением климата. Санэпидемиологи пообещали вмешаться, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля.

Для человека укус этого большого и мохнатого насекомого сопоставим с укусом шершня. Он него может возникать аллергия, вплоть до анафилактического шока. На данный момент случаев нападения на местных жителей не было.


ОНТ
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Места: Светлогорск (1469)

Метки: Происшествия (12846), Область (5922)

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