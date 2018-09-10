На Гомельщине обнаружили ядовитых пауков

В Светлогорском районе обнаружены ядовитые пауки — тарантулы, сообщает телеканал ОНТ. Ядовитых пауков обнаружили на животноводческом комплексе «Дубрава-Агро».

Первоначально работники фермы не придали появлению пауков значения. Тем более что были сомнения касательно того, что в Беларуси водятся тарантулы. Но позже необычные пауки были замечены также в музее местного мемориального комплекса. Местные жители полагают, что пауки приходят из леса.

Специалисты подтвердили тарантулов в засушливых юго-восточных регионах Беларуси в связи с потеплением климата. Санэпидемиологи пообещали вмешаться, если ситуация вдруг выйдет из-под контроля.

Для человека укус этого большого и мохнатого насекомого сопоставим с укусом шершня. Он него может возникать аллергия, вплоть до анафилактического шока. На данный момент случаев нападения на местных жителей не было.