Фотофакт: под Светлогорском перевернулся груженый молоковоз

  • 09 сентября 2018, 15:04
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В Светлогорске продолжается череда дорожно-транспортных происшествий. Сегодня , 9 сентября, авария снова произошла в «заколдованном месте» неподалеку от поворота на «Расовской карьер».

Утром груженый молоковоз выехал с территории молочного завода в сторону города. Около 8.15, не доезжая примерно 50 метров до того самого поворота, водитель, по его утверждению, не справился с управлением. Грузовик буквально лег на дорогу и перегородил ее.


Молоко разлилось по трассе. Молоковоз подняли при помощи трактора.

Водитель не пострадал и пытался спасти остатки продукции.






Наталья Лешкевич, Ранак
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Места: Светлогорск (1468)

Метки: Авто (5756), Область (5921), Происшествия (12841)

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