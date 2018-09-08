В Светлогорском районе «Тойота» сбила велосипедиста — фото

Около 13 часов 7 сентября было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.





Женщина-водитель автомобиля Тойота ехала от деревни Корени. С ней в автомобиле были пассажиры — двое детей. С ее слов произошло следующее: со стороны деревни Малая Людвиновка на эту же автодорогу выехал пожилой мужчина на велосипеде. Некоторое время они ехали в попутном направлении, причем велосипедист двигался по встречке рядом с Тойотой. Водитель Тойоты утверждает, что мужчина ее видел. Внезапно он вывернул руль вправо, ударился о переднюю фару и бампер автомобиля.









От полученных травм велосипедист скончался.





На месте ДТП работали эксперты-криминалисты и следователь.











