Госпитализировали в Светлогорскую больницу: за последние сутки три человека пострадали в результате ДТП на Гомельщине

  • 07 сентября 2018, 16:56
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Одна из аварий произошла в Светлогорске, вторая — на маршруте Паричи — Речица.

В Светлогорске около 12 ночи водитель «Ровера 620» столкнулся с «Ниссаном». Отброшенный «Ниссан» травмировал 46-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали в травматологию Центральной районной светлогорской больницы.

Примерно в 10:35 утра водитель «Ауди 80» на отрезке дороги Паричи — Речица не рассчитал дистанцию, столкнулся с поворачивающим авто, вылетел на встречную и врезался в «Ниссан».

Два пассажира «Ауди» попали в светлогорскую больницу.


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Места: Светлогорск (1466)

Метки: Авто (5748), Происшествия (12830)

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