Выскочил из машины, пытался убежать и ударил гаишника. В Светлогорске задержали пьяного водителя

Существует категория людей, которым употребление алкоголя противопоказано даже по большим праздникам.

Как рассказал старший следователь РОСК Вячеслав Петоченко, 44-летний житель Светлогорска, будучи за рулем автомобиля, встретил знакомого. Завязался разговор, и, несмотря на то, что минуло 2 часа ночи, неожиданно у мужчин возникла идея: а не выпить ли пива? В любой другой ситуации подобная идея выглядела бы довольно безобидной, но только не в этот раз.

После совместного распития в ходе общения мужчины повздорили, и знакомый исчез так же быстро, как и появился. Оставшись один, водитель Renault решил погасить раздражение. Не найдя другого способа, он купил бутылку водки и употребил часть ее содержимого.

Недолго думая, мужчина решил загнать автомобиль в гараж. Расчет был прост: ну какой гаишник будет стоять в это время на трассе? Но на его несчастье, по пути следования он был остановлен сотрудниками ГАИ. Поняв, что больших неприятностей не миновать, мужчина решил ... сбежать. Когда автомобиль, в котором он находился, остановился на перекрестке, он выскочил и бросился наутек. Не ожидавшие такого поворота событий, милиционеры побежали за ним. Понимая, что от погони не скрыться, беглец остановился и ударил одного из преследователей кулаком в лицо.

Но уйти ему не удалось. В результате проведенного освидетельствования было установлено, что степень его опьянения составляет около 1,6 промилле. Но за это правонарушение предусмотрена административная ответственность. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 363 «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Однако на этом история не закончилась. Выяснилось, что нарушитель работал водителем. Как стало известно «СН», в настоящее время он лишен водительских прав и уволен с работы, поскольку не может быть допущен к управлению автомобилем.

По признанию нарушителя, будучи трезвым, он никогда бы не совершил подобного. Вот только каяться поздно. Как отметил представитель РОСК, мужчина является добропорядочным семьянином, а потому вся эта история вызывает еще большее недоумение.