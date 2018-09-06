«Лоб в лоб». Возле Светлогорска столкнулись Ауди и Ниссан, двое пострадавших

Около 11 утра 6 сентября произошло ДТП на дороге между поселком Медков и Чирковичами.

По информации начальника ГАИ Василия Гапоненко, автомобиль Ауди-80 ехал в сторону Светлогорска. Перед поворотом на второстепенную дорогу впереди идущие автомобили начали притормаживать, давая возможность первому в колонне Опелю совершить поворот налево. Водитель Ауди не соблюдал необходимую дистанцию и, чтобы избежать столкновения, выехал на встречку.













Ауди лоб в лоб врезался в Ниссан, который двигался по своей полосе со стороны Светлогорска.

В результате столкновения Ауди отбросило с проезжей части.

С места аварии на «скорой» в Светлогорскую ЦРБ доставлены двое, пассажиры Ауди-80, которые находились на заднем сиденье. Оба живы, проходят обследование.











