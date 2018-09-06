Двое светлогорцев отравились ботулизмом, поев таранки собственного производства. Врачи рассказали, как такое может произойти

В Светлогорске зафиксированы два случая ботулизма в тяжелой форме. В обоих случаях причиной заражения стала вяленая рыба: лещ и плотва.

Палочка ботулизма, попав в домашние консервы, соленую или вяленую рыбу при анаэробных условиях начинает продуцировать токсин. Токсин накапливается не равномерно по всему продукту, а только в определенных местах. Поэтому не все люди, которые ели одно блюдо, могут заболеть. Коварство в том, что зараженные продукты невозможно по вкусу и запаху отличить от доброкачественных.

В промышленности подобные продукты проходят автоклавирование — воздействие высокой температуры и давления, в которых споры палочки ботулизма погибают. Плохая термическая обработка может стать причиной появления ботулотоксина.

Как сообщает Ranak.me, в обоих случаях лечение заболевания происходило более месяца.