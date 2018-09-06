Как сообщают очевидцы, первое ДТП было «довольно банальным». Произошло это около полуночи на выезде из города в сторону Соснового Бора. Там столкнулись Ниссан и Опель.

Ниссан двигался от ж/д переезда. Опель выезжал со стороны ул. Стефановского и не уступил дорогу. В результате столкновения никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Шел обычный процесс оформления ДТП. Было темно, люди стояли у своих автомобилей. Далее, как сообщает очевидец «владелец Ровера на огромной скорости, не нажимая на тормоз, врезается в серую машину (Ниссан), которую от удара волочет в сторону, и собирает людей на багажник!!!».

Те, кто был на месте ДТП, утверждают, что водитель Ровера был пьян. В Светлогорской ЦРБ, куда мужчину привезли для осмотра и освидетельствования, также подтвердили, что признаки алкогольного опьянения присутствовали. Однако, точно это станет известно, когда будут готовы результаты экспертизы.

На «скорой» в приемный покой больницы были доставлены пятеро пострадавших в результате ДТП. Один из них, мужчина, был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Его состояние, медики оценивают как средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получили ссадины и ушибы и после осмотра врачами отпущены домой.