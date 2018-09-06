На светлогорского рыбака завели уголовное дело за незаконную ловлю плотвы

3 сентября районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК Республики Беларусь в отношении жителя Светлогорска 1961 года рождения.

— Вечером 24 августа, около 20:00, находясь на старице реки Березина, вблизи улицы Юбилейной, с помощью сетей мужчина выловил 14 особей плотвы. Данный вид лова является незаконным, — пояснил старший следователь РОСК Алексей Чекулаев. — Стоит сказать, что подобные дела рассматриваются в рамках Кодекса об административных правонарушениях. А уголовное дело возбуждается при условии повторности деяния в течение года, вне зависимости от суммы нанесенного ущерба. Между тем, в первый раз мужчина был задержан за незаконную ловлю лишь двумя месяцами ранее — 21 июня.

Как отметил Алексей Чекулаев, несмотря на то, что стоимость пойманной рыбы — чуть более 17 рублей, законодательством предусмотрена ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил 343 рубля. Статья 281, часть 1 УК Республики Беларусь предусматривает наказание от штрафа и исправительных работ до ареста. Так что рыбка действительно оказалась золотой, во всяком случае, рыбаку она обошлась довольно дорого.