Светлогорец, уехавший в Швейцарию: «Деньги здесь на дороге не валяются, и в саду капуста не растет»

Когда тебе только 20, очень хочется воспользоваться напутствием, сказанным директором твоей школы на выпускной линейке: «...перед вами теперь открыты все пути!» 20 лет назад наш земляк Александр Дылдин открыл атлас мира и выбрал себе путь, который привел его в Швейцарию. Как ему там живется, и что он думает о своем решении, в нашем материале.

— Когда и как у тебя впервые возникла мысль, что можно уехать жить в другую страну?

— Все началось с моего увлечения английским языком. Его я выучил практически в совершенстве еще будучи в Светлогорске. Затем я начал работать с иностранцами и иностранными компаниями. Было очень интересно! Идея уехать возникла в непростые 90-е годы... Мы с моим другом (тоже Алексом, кстати) пошли в центральную библиотеку, взяли атлас мира и стали выбирать страну, в которой бы мы хотели жить. Я остановился на Португалии, потому что ее омывает океан, и она на карте была дальше всех от Беларуси... У меня были предложения уехать в Чехию, Германию и Швейцарию. Выбрал Швейцарию и теперь могу сказать, что не ошибся. Кстати, Швейцарию мне посоветовала выбрать одна симпатичная сотрудница «Ранка»...





— Расскажи о сложностях и препятствиях по пути в другую страну?

— Самое сложное препятствие — это ты сам. Это как будто научиться жить вверх ногами! В то время для меня Швейцария была абсолютно другим миром, о жизни в ней я ничего не знал. Это как родиться заново, познать мир и научиться в нем жить...









— Заработать деньги на Западе в первые пять лет очень тяжело! Во-первых, нет образования, нет знания языка, т.к. я приехал в страну только с английским. Мне срочно пришлось осваивать немецкий и с первой работы меня даже уволили. Я работал поваром в 5-звездочном отеле и мне сказали: «Все хорошо, но с немецким ты не справляешься...» Затем я работал простым портье, просто таскал гостям чемоданы. Вот здесь я отработал нормально, выучил, наконец, до нужного уровня немецкий. Потом перешел в книжный магазин, где проработал 4 года. Затем я подумал, что нужно получить нормальное швейцарское образование и поступил учиться на программиста в Цюрих. Отучился, получил опыт и в конце концов открыл свою компанию, которая работает в разных, можно сказать, творческих, направлениях и я очень доволен!





— Власть помогает приезжим?

— Классный вопрос! (смеется) Самая большая помощь — это то, что страна меня приняла. А финансово или морально здесь никто ничего не дает. Деньги здесь на дороге не валяются, и в саду капуста не растет. Все сам! Первые впечатления о любой стране обманчивы. Быть туристом — это одно, а когда наступает реальная жизнь — совершенно другое. Мне понадобилось где-то лет семь, чтобы достичь примерно того уровня, которого я хотел. И только потом началась полноценная жизнь, которая меня стала устраивать. Первые пять лет было очень сложно, т.к. я был в стране один и попросить поддержки было реально не у кого. Еще очень важно, в каком возрасте вы решаете поменять страну. Чем моложе — тем легче адаптироваться. Я приехал в Швейцарию в 20 лет и, можно сказать, полностью вписался в пейзажи местных Альп и в пейзажи швейцарского общества. Теперь мало, кто может отличить меня от коренного жителя.





— Что тебя удивило в Швейцарии?

— Неприятно удивил — эгоизм, с которым мне до этого сталкиваться не приходилось. Каждый сам за себя. Никто тебе ничего просто так не подарит и не сделает. Подарки на день рождения будут «за три копейки». Вначале я даже от них отказывался (смеется). Сейчас я уже сам себе могу позволить практически все, поэтому такие подарки для меня не важны — это просто символ, знак внимания и не более. С другой стороны, швейцарцы очень честные. Если потеряешь кошелек на улице, можно быть уверенным на 99%, что завтра найдешь его в своем почтовом ящике.

Швейцарцы умеют работать! Они делают свое дело на 100%, но ни больше, ни меньше. Очень следят за чистотой. У них вокруг дома и внутри обязательно должно быть чисто, красиво, культурно, цивилизовано! Расскажу вам такую историю. В 90-е годы один немец купил дом в Светлогорске на улице Дружбы. Я часто слышал, как люди ему завидовали, но не понимал, почему. Решил встретиться с ним и поговорить. Когда я пришел, он поливал из шланга цветочки и кустики на своем участке. «Александр, — сказал он мне, — посмотри вокруг — никто из моих соседей не пытается сделать красиво возле своего дома». Я тогда не понял, о чем идет речь. А когда переселился на Запад, до меня дошло, о чем говорил немец: только сам ты можешь создать хорошую жизнь! Он создавал красоту вокруг себя, а люди, глядя со стороны, радовались этой красоте и им тоже было приятно. Это, напомню, 90-е годы! Люди в Беларуси тогда ждали какой-то помощи от государства, а сами ничего не делали.





— Отличаются ли коренные швейцарцы от иммигрантов?

— Тут нужно рассматривать разные категории людей. Есть мигранты, есть иммигранты, есть беженцы. Все это немножко разные люди. Коренные швейцарцы очень спокойные. Они не любят насилие. Они никогда не будут на кого-то кричать, бить по окнам, нарушать тишину. Беженцы... Тут я буду немного поаккуратнее, чтобы не сказать чего-то лишнего (смеется). Есть всякие люди. Те, которые приезжают в первый год, конечно, очень отличаются и делают очень много пакостей! Могут фломастером разрисовать автобусную остановку или справить нужду под деревом. Со временем некоторые исправляются и становятся похожими на коренных жителей. Кстати, коренные швейцарцы не живут в городах! Они живут в гора-а-ах. У них свои традиции. Они отличаются от городских... Потому что они очень серьезные, очень ответственные... Вот такие люди и делают швейцарские часы! Вообще, по сравнению с Европой, жизнь в Швейцарии намного лучше! Жители очень любят свою страну... Настолько любят — я просто поражен! Они все говорят: «Наша страна самая лучшая! Мы молодцы!» Швейцария рекламирует себя по телевидению, приглашает гостей. Швейцарцы — патриоты своей страны! Мне бы хотелось испытать это чувство тогда, до отъезда, по отношению к Беларуси...

— От каких привычек или традиций из прошлого ты так и не избавился?

— Да, есть пару вещей, которые я оставил из своей прошлой жизни в Беларуси. Одна из них — это красиво ухаживать за женщиной. Открывать двери, дарить ей цветы, даже в понедельник без повода, просто потому, что мне так захотелось. В первое время моя еще тогда будущая жена удивлялась, когда я приносил ей цветы без повода. Она говорила: «Ты что, изменил мне?» А сейчас она, конечно, привыкла...

Есть вещи из прошлой жизни, которые я похоронил. Один пример: был такой советский мультик, как заяц починил лисе табуретку. Ну, как починил? Привязал ножку веревкой и сказал: «И так сойдет!» Так вот, здесь я о таком отношении к работе забыл и даже не хочу об этом слышать! Если я берусь за какое-нибудь дело, я его делаю на 100%. Если в чем-то не уверен — отказываюсь!

— Ты освоил много профессий. Трудно ли было? И зачем тебе столько?

— Еще в Светлогорске я преподавал английский в частном порядке. И у меня был один солидный и очень богатый клиент, я занимался с его сыном. Имена сейчас, по понятным причинам, называть не буду. Мы договаривались об оплате за уроки, и он спросил, сколько я хочу за урок. Я сказал: 50 долларов. Тогда он меня позвал в другую комнату и спросил: «Почему ты себя так не любишь?» Открыл свой чемоданчик и дал мне 150 долларов и говорит: «Вот ты знаешь английский язык... Но этого недостаточно! Для того, чтобы быть успешным, нужно заниматься разными делами. Нужно быть многогранным, многосторонним!» Я понял его идею и спасибо этому человеку! Будет здорово, если он прочитает это интервью. Здесь в Швейцарии я выучился на программиста. Причем, начал с самого нижнего уровня. Это разборка-сборка компьютеров. Затем изучил беспроводную связь, после — архитектуру информатики... Ну, и так далее. Я занялся несколькими разными бизнесами, так как экономика Швейцарии меняется каждый день. На данный момент я занимаюсь веб-дизайном; у меня «русский» магазин — продаю продукты, одежду, сувениры из России, Беларуси, Украины; занимаюсь фотографий — снимаю на свадьбах, мероприятиях, делаю портфолио. В общем, стараюсь охватить несколько направлений в бизнесе, и я в этом не ошибся. Утверждение, что нужно быть профи только в одной области — неправда! Нужно следить за бизнесом и уметь быстро перестраиваться!

— Что ты приобрел, уехав жить в другую страну? И что, по твоему мнению, потерял?

— Приобрел я совершенно новую стабильную жизнь! Я всем очень доволен! Есть такая пословица: «хорошо там, где нас нет». Я не согласен — хорошо там, где ты есть! Например, мы были на прекрасном курорте Сан-Ремо в Италии. Там очень красиво, но всегда хочется вернуться домой (в Швейцарию — прим. ред.). Возвращаешься — тишина, спокойствие, стабильность!

Что потерял?.. Честно — даже не знаю... Просто иногда было бы интересно встретиться со своими знакомыми, с другом, который переехал в Минск; с братом Владом, мамой Майей и сестрой Ириной. А так... Думаю, что я ничего не потерял.

Еще хотелось бы сказать о мечте. Когда-то, еще в Светлогорске, мы с соседом смотрели по телевизору клип группы АС/DC и думали: вот было бы здорово побывать на их концерте! У меня тогда даже в мыслях не было, что это вообще возможно. Так вот, пару лет назад АС/DC приезжали в Берн, и мы с моей будущей женой были на концерте! Знаете, это было как неожиданное исполнение детской мечты.

— У тебя есть швейцарские часы и швейцарский армейский нож?

— Да, у меня есть и то, и другое! Часы, я считаю, должны быть у каждого мужчины. У меня очень хорошие дорогие часы. Отдавал за них где-то 1200 швейцарских франков. Надеваю только по каким-то серьезным случаям, когда меня приглашают куда-то на мероприятия. А вот швейцарский ножик ношу всегда. Как говорил отец моей жены, когда подарил ей армейский нож: «Ты столько раз вспомнишь обо мне, сколько раз им воспользуешься!» И действительно, у меня в сумке всегда швейцарский нож и пользуюсь я им каждый день — постоянно нужно что-то открыть или подрезать, или поддеть... Очень удобная вещь! Причем, на настоящий швейцарский армейский нож дается пожизненная гарантия! Поэтому, очень рекомендую!





— Ты уехал почти 20 лет назад. По внутренним ощущениям ты сейчас больше швейцарец или все же белорус?

— Провокационный вопрос! (смеется) Конечно, корни и родину забыть нельзя! В каком бы возрасте ты ни уехал — родина остается родиной. Но, с другой стороны, я прожил всю свою осознанную жизнь в Швейцарии. Она мне ближе, чем Беларусь, скажем так. То есть, я лучше понимаю швейцарцев, чем белорусов... Извините, если это кому-то неприятно слышать. Даже иногда ссорюсь со своим лучшим другом, который живет в Минске. Я чувствую, что разница есть колоссальная. Он не понимает меня, я не понимаю его...

Он как-то был у меня в гостях. Стоим на балконе. На балконе растут цветы, вокруг цветы... Он с сожалением говорит: «Почему у нас такого нет?!» Я ему говорю: «В чем проблема? Приедь в Минск, посади у себя под балконом цветы!» Он категорически отверг этот вариант. Говорит, что «придут злые люди и все потопчут и поломают». Мне кажется, все начинается с самого себя. Пусть один человек поломал, но если все будут сажать и сажать цветы в стране, то в конце концов остальные поймут, что это красиво и больше ничего уже ломать не будут!





— Расскажи про быт швейцарцев.

— У них все продумано до мелочей! Пару примеров. Наша дочь Алесандра, ей сейчас 19 месяцев, ходит в ясли, конечно, платные. Но ты должен предоставить отчет о своих доходах. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь за ясли. Но кормят детей и ухаживают за ними одинаково. Ясли расположены в обалденно красивом доме, в швейцарском шале. Готовят там, как в ресторане. Я однажды приходил и сам все попробовал. Сейчас вспоминаю свои ясли — это просто травма... (хохочет).

Общественный транспорт в Швейцарии считается самым лучшим в мире! Представьте, что вы едете из Берна в любую точку страны. Если вам нужно будет делать пересадку с поезда, то на остановке возле перрона уже будет стоять автобус, который собирает пассажиров и везет в нужном направлении до конечной остановки или до следующей пересадки. Продумано все до секунд! Никаких опозданий! Если вдруг поезд опаздывает на 1 минуту, то пассажиры уже начинают выражать недовольство! Но опоздания общественного транспорта в Швейцарии — это чрезвычайно редкий случай.

— Расскажи о традициях, праздниках в стране, которые тебе нравятся или на которые ты обратил внимание...

— Больше всего мне нравится Новый год. Или день святого Сильвестра, как у нас его называют. В этот день мы ближе к полуночи собираемся под большим Кафедральным собором. Покупаем каждому по бутылке шампанского... В эту ночь над Берном красивейший салют! Все вокруг веселятся, поздравляют друг друга — потрясающие чувства! Зима у нас такая добренькая — где-то минус 5, поэтому очень комфортно.

Второе — это Луковая ярмарка! По традиции, все, кто живет в кантоне Берна, приезжают в город продавать лук. И столько на ярмарке этого лука! Разного! И все это очень красиво преподносится — загляденье! Мне этот праздник очень нравится! Хотя он и достаточно шумный...

— Ты периодически выкладываешь на своей страничке в фейсбуке фото каких-то блюд, которые готовишь сам. Блюда из какой кухни выбираешь и почему?

— Дело в том, что когда-то в ПТУ я учился на повара. Сейчас готовить очень люблю. Кстати, тем, кто меня помнит и с кем я когда-то учился — привет! Готовлю разные блюда под настроение. Я очень люблю итальянскую кухню, но иногда хочется чего-то такого «нашего»! Салат «оливье», допустим... Готовлю сам, потому что моя жена швейцарка и это готовить не умеет, хотя профессиональный повар. Она отлично готовит французскую, итальянскую кухню каждый день. А я иногда нас балую салатиками или борщом. Очень удобно! (смеется)

— Ты получил гражданство, заключив брак с гражданкой другой страны. Это был просчитанный вариант или это стечение обстоятельств? На этот вопрос можешь не отвечать, если не хочешь.

— Я отвечу — не проблема. Вообще, есть только два официальных пути получить швейцарское гражданство: вступить в брак с гражданкой Швейцарии или быть официально приглашенным специалистом на работу. Поскольку в то время я еще не был большим специалистом, в котором нуждалась Швейцария, то в моей жизни случился первый вариант... Пусть это будет удачное (и счастливое) стечение обстоятельств! (смеется). С первой женой мы расстались из-за того, что не сошлись во мнениях в «детском» вопросе: я хотел детей, она — нет. Она хотела быть свободной. Сейчас она свободна от меня, а у меня новая семья, в которой я очень счастлив.

Вообще, на мои взаимоотношения с женщинами, очень сильно повлияла девушка из Светлогорска. Когда-то давно, когда мне было лет 16, у нас на улице Дружбы жила очень красивая девушка, за которой я ухаживал. И вот однажды, когда я пришел к ней в очередной раз, она открыла дверь и сказала: «Александр, ты понимаешь, что я очень красивая?» Я ответил: «Конечно, понимаю.» Она спрашивает: «Ты понимаешь, что это означает?» Я: «Конечно, понимаю. Это значит, что ты мне нравишься и я буду за тобой ухаживать?» Она: «Это означает, что ты будешь на меня работать всю свою жизнь...» И закрыла дверь. Я вышел из подъезда в шоке!!!

Через пару минут я пришел в себя и в этот момент решил, что у меня никогда не будет русской женщины! Так я и поступил. Я искал контактов с иностранками и не ошибся. Швейцарские женщины так вопрос не ставят. Они не требуют от мужчин ничего. У моей жены своих денег хватает, у меня — своих. То, как поступила та девушка мне очень не понравилось! Но все равно, она молодец! Надеюсь, у нее все в порядке.

— Часто ли ездишь отдыхать и куда?

— Я обожаю ездить на море каждый год. Предпочитаю страны возле Швейцарии. На поезде за 5-6 часов мы доезжаем до Средиземного моря. Это Италия, Франция... Канны мне очень нравятся. Ниццу не советую — не мое, не хорошо там! (смеется) В Испании очень интересно. И, конечно, Португалия! Кстати, в Португалию я попал только два года назад, хотя когда-то планировал туда переехать. Очень хорошо на Сицилии! Думаю, самый лучший отпуск был именно на Сицилии! Там очень добрые люди, домашние такие, со своим стилем и очень-очень цивилизованные. Был в других странах Европы: Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Англии; в Америке я побывал еще в начале двухтысячных. Конечно, везде было интересно, но меня больше привлекает море!





— Ты следишь за событиями и жизнью в Беларуси и Светлогорске?

— Да, слежу, благодаря «Ранку». Я ваш подписчик. Конечно, переживаю! Я научился быть честным в Швейцарии, и откровенным, и прямолинейным... Иногда больно смотреть, какие новости у вас там: где-то пожар в центре города, потом машины разбились (вздыхает)... Тяжело смотреть... Иногда просто не хочется знать обо всём этом.

— Среди молодых людей в Светлом, да и в целом по стране популярен тезис «надо валить из страны...» Ты, как бывший Александр Дылдин из Светлогорска, с высоты своего эмигрантского опыта что можешь на него ответить — надо ли валить из Беларуси? Если надо — то куда?

— Это очень тяжелый вопрос, т.к. я не владею всей информацией о Беларуси в данный момент. Последний раз я там был лет восемь назад. «Валить» или «не валить» — это должен каждый решать сам. Мой совет такой. Если ты решаешь, что тебе нужен новый мир, другая жизнь — конечно, езжай. Если едешь только ради денег — будь осторожен! Потому что деньги здесь не валяются, деньги здесь никто не дает и заработать их — громаднейший труд! Если вы молоды и сможете вернуться обратно — пробуйте.

Сядьте за стол, возьмите чистый лист бумаги и напишите, чего вы хотите. И затем ищите решение по каждому написанному вопросу. Я купил большую доску и мелом пишу: я хочу этого, этого и этого... А потом думаю, как мне этого достичь и зачем мне все это... Все анализирую — только так!

Еще раз огромное спасибо «Ранку» за возможность ответить на эти вопросы. Захотите написать мне — можете найти в Фейсбуке или Одноклассниках!

И еще хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне стать тем, кто я есть! Все сам я не смог бы сделать! Спасибо вам за дела, слова и добрые советы, которые вы мне давали! До встречи и всего хорошего!





P.S. Недоброжелателей, которые не хотели, чтобы я уехал, тоже было достаточно! Но, я их всех простил... Жизнь ставит всех на свои места.