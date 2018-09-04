В Светлогорском районе хотели потратить 75 тысяч рублей на мелиорацию сельхозугодий, которые в ней не нуждаются

О результатах мониторинга сообщили в Комитете госконтроля области.

Как уточняется, в Беларуси реализуется Государственная программа развития аграрного бизнеса, которая предусматривает мероприятия по сохранению и использованию мелиорированных земель. На их реализацию выделяются значительные суммы бюджетных средств. Но, как показал мониторинг, деньги не всегда достигают запланированных целей.

КГК области выявил в Светлогорском районе факты необоснованного завышения площади мелиорируемых земель. Это привело к удорожанию мелиоративных работ на 75 тысяч рублей. Как оказалось, в проектно-сметную документацию были включены объемы работ на землях, находящихся в сельскохозяйственном обороте и не требующих проведения мелиорации.

Кроме того специалисты Комитета области установлено, что в прошлом году Чечерскому ПМС было перечислено 34 тысячи рублей за фактически не выполненные работы на основании актов и справок, содержащих недостоверные сведения. Также установлены факты искажений ведомственной отчетности о площади мелиорируемых земель и другие нарушения.

В соответствии с рекомендациями КГК области необоснованные работы по мелиорации земель исключены из проектно-сметной документации. В результате сэкономлено 75 тысяч рублей, в бюджет возвращены незаконно полученные средства в размере 34 тысяч рублей. Информация о выявленных нарушениях и недостатках направлена на реагирование в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и «Гомельмелиоводхоз».

Материалы контрольно-аналитических мероприятий также переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.