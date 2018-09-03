Фотофакт: в Светлогорске мужчина разбил стекло в киоске из-за того, что ему не продали вино

  • 03 сентября 2018, 10:45
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Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около 15:30. К торговому киоску, расположенному неподалеку от автостанции, подошел мужчина. По словам очевидцев, он уже был в нетрезвом состоянии и попытался купить алкоголь — бутылку вина, однако для этого ему не хватило денег.

В ответ на отказ продавца мужчина начал вести себя агрессивно и разбил стеклянную витрину киоска.

Из-за разбитого стекла дебошир получил сильные порезы на руках. Он попытался уйти с места происшествия, но был задержан сотрудниками милиции, которых вызвала продавец.





Фото: Константин Крылов, Светлагорскiя навiны
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Места: Светлогорск (1457)

Метки: Криминал (10494), Область (5892)

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