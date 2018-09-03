Презентован клип-фильм на песню «Ленинграда» «Страшная месть». В одной из главных ролей — уроженка Светлогорска. 18+

  • 03 сентября 2018, 09:48
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На видеохостинге Youtube опубликован клип-фильм на песню группировки «Ленинград» «Страшная месть», которая была записана Сергеем Шнуровым и Ко для саундтрека к фильму «Гоголь. Вий».

ВНИМАНИЕ! В КЛИПЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА. ТОЛЬКО 18+

В вышедшем клипе фронтмен «Ленинграда» исполнил роль нового режиссера драмтеатра. Он ставит спектакль по Гоголю и главной звезде труппы (Сергей Бурунов) дает роль дерева. Мэтр, в свою очередь, начинает мстить и режиссеру, и новому премьеру.

Одну из главных ролей в клипе исполнила актриса белорусского происхождения Александра Бортич, известная по сериалам телеканала ТНТ «Полицейский с Рублёвки» и «Филфак», а также полнометражной ленте «Я худею».


Naviny.by
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Люди в материале: Александра Бортич (10)

Места: Светлогорск (1457)

Метки: Общество (31245), Область (5892)

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