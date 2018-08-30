В Светлогорске девушка-водитель врезалась в мотоциклиста

  • 30 августа 2018, 11:42
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Вчера примерно в 17.10 в Светлогорске 29-летняя женщина врезалась в 50-летнего мотоциклиста. Без пострадавших не обошлось — мужчина в больнице.

ДТП произошло в Светлогорске на Свердлова. Женщина на Renault Scenic собиралась повернуть налево, но не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклистом, ехавшим во встречном направлении, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мотоциклист госпитализирован в районную больницу.


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Места: Светлогорск (1455)

Метки: Авто (5718), Область (5884), Происшествия (12768)

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