Ушёл на огород и не вернулся. В Светлогорске пятые сутки ищут пропавшего мужчину

  • 27 августа 2018, 11:45
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Светлогорский РОВД разыскивает пропавшего без вести жителя города — Михаила Викторовича Кривулькина, 1976 года рождения. 22 августа мужчина ушел на огород в СОТ «Заря» и пропал без вести.

Приметы: на вид 40-50 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Особые приметы: небольшой шрам на правой скуле. Страдает слабоумием (деменция).

Был одет: красная мастерка на молнии, черные брюки, черные туфли.


Если вы владеете информацией о местонахождении Михаила Кривулькина, сообщите в Светлогорский РОВД по телефонам: 8-02342-71979 (дежурная часть РОВД), раб. тел. 8-02342-52378, сот. тел. 8-029-1867525 (ОУР).


Ранак
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Места: Светлогорск (1454)

Метки: Происшествия (12733), Область (5871)

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