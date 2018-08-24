В Светлогорске женщина украла телефон у продавца, а через три дня ее задержали в соседнем магазине

Пока продавец выкладывала товар, посетительница магазина украла её телефон. Женщину задержали через несколько дней в соседнем магазине.
Продавец одного из магазинов бытовой техники в Светлогорске в течение дня выкладывала товары для демонстрации покупателям. Когда дошла очередь до вытяжки, девушка достала из кармана свой телефон, чтобы не разбить, положила на варочную поверхность. Прикрепила вытяжку и ушла, оставив телефон.
Прошло больше часа, прежде чем продавец заметила отсутствие мобильного. Девушка помнила, где его оставила, но там телефона не было.
По записям с камер видеонаблюдения стало понятно: телефон забрала женщина средних лет, пришедшая в магазин с подругами. Так как возможная похитительница к охране не обратилась, к продавцам не подходила, чтобы отдать найденный телефон — владелица техники обратилась в милицию.
«Сотрудники РОВД просмотрели и изъяли записи камер. Через три дня, 20 августа, подозреваемая в той же одежде, в которой была в момент хищения, пришла в соседний магазин за продуктами, где ее и задержали. Подозреваемая не отрицала факт кражи и вернула телефон. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.205 УК Беларуси „Кража“ в отношении женщины 1967 г.р.», — говорит следователь РОСК Дмитрий Евстратенко.
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