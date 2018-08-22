В Светлогорске за подделку медицинской справки против водителя возбуждено уголовное дело

49-летний житель Светлогорска при прохождении техосмотра своего автомобиля предоставил заведомо подложную медицинскую справку о состоянии здоровья.

Медсправка была выдана мужчине в июле 2012 года. В 2017 году срок действия документа истек, но мужчина все равно решил его использовать.

«За несколько дней до этого события подозреваемый исправил год прохождения медицинской комиссии. Явно поддельные документы с подправленной „семеркой“ заметили при прохождении техосмотра и вызвали милицию. Была проведена технико-криминалистическая экспертиза, согласно которой и была установлена подделка», — рассказывает следователь Алексей Чекулаев.

17 августа Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело в порядке ускоренного производства по ч.1. ст.380 УК Беларуси «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

Следственный комитет напоминает, любая подделка официальных документов, даже исправление цифр, ведет к уголовной ответственности.

«Согласно ст.380 УК Беларуси наказывается не только подделка, но и использование заведомо подложного документа. Вид и размер наказания по данной статье — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. Конкретное наказание определяет суд», — объясняет сотрудник Следственного комитета.