«Копперфильд – это подстава!» Как 19-летний светлогорец стал фокусником и микромагом

Кирилл — профессиональный и востребованный иллюзионист, который поражает зрителей ловкостью рук, карточными фокусами и другими чудесами. Ему 19, он студент университета им. Сухого и специальность, которой обучается, не имеет ничего общего со сценой, выступлением на публике, аплодисментами и цветами от поклонниц. В будущем он должен получить диплом инженера-конструктора.

«Приходилось тренироваться по 5 часов в день»

Сегодня Кирилл живет двумя разными жизнями: в одной прилежно посещает пары и сдает зачеты. В другой — разъезжает по гастролям и раздает автографы поклонницам. Днем за партой, ночью — на сцене.

— Когда-то давно я посмотрел по телевизору программу «Україна має талант», увидел там выступление фокусника, купил себе самую дешевую колоду карт. И понеслось... Начал смотреть в Интернете, читать книги, тренироваться, учиться. Учусь до сих пор и тренируюсь. Поначалу по 5 часов в день, иногда и больше. Вообще, я увлекаюсь микромагией уже лет пять.





Кирилл признается, что учится в университете, потому что «нужно, чтобы был диплом». Осознанно специальность он не выбирал и поступил туда, куда прошел по баллам. Хотел, правда, быть программистом, но реально оценил свои силы и пошел в инженеры. Главное на сегодня в его жизни — быть фокусником. Правда, пока с гонорарами дела обстоят не очень. Но Кирилл уже узнаваем, у него есть поклонники и заказы. Работает на свадьбах, дарит людям радость и волшебство.





«Это, наверное, уже и есть моя профессия. Но пока я учусь — работаю «за еду»

— В основном, работаю в Гомеле в одном из клубов. Если приглашают, езжу по Беларуси. Даже в России работал. Нравится внимание публики. Хотя поначалу было тяжело. Тебя объявляют, все смотрят, и ты должен их поразить талантом. Страшно, но ничего. Уже привык. Зато девушки знакомятся. Скажешь, что фокусник — и все они, в любой компании, возле тебя. У меня есть девушка, и она, конечно, страшно ревнует.





У Кирилла свой арт-директор, который помогает с гастролями и заказами, с организацией. Пока каникулы, можно работать в полную силу. Побывал в Минске, в Чечерске, в Гродно, конечно, в Гомеле. В России работал на свадьбе, удивлял всех.

— Когда я говорю «я вас удивлю», мне обычно не верят. Зато потом, после выступления, говорят «вау» и «это было круто», жмут руку, благодарят.

«Люблю, чтобы всё исчезало. Не только карты. Зажигалки, ручки, телефоны. А особенно деньги»

Пока Кирилл занимается маленькими фокусами, но мечтает заняться настоящей магией и стать большим иллюзионистом. Кем-то вроде Дэвида Копперфильда.

— Смотрел его много раз по телевизору. Да, здорово. Но во многом вранье. Телевизионные трюки. Вживую некоторые вещи он бы не смог показать. Я смотрел в Ютюбе, как он идет по стене здания и в некоторых кадрах даже увидел зеленый фон, значит, подстава. Я хочу по-другому, хочу удивлять своими настоящими иллюзиями, если можно так сказать. Ловкость рук и никакого мошенничества.





Кирилл родился и вырос в обычной семье: мама Оля, десятилетний брат Илья, сестра Маша, ей почти три года. Мама поддерживает творческого старшенького: поначалу заказывала реквизит, помогала с выбором. Но главное требование мамы — чтобы хорошо учился в институте. Кирилл учится старательно, маму не расстраивает, но и фокусы бросать не собирается.

«Ничего невозможного нет, я это теперь точно знаю!»

— Когда встречаю своих друзей, бывших одноклассников, все сразу интересуются, есть ли что-то новенькое. Многие хотели уметь также, но пока никто не преуспел. Начинают и сразу бросают. Терпения не хватает тренироваться по много часов в день. Это ведь тоже труд и немалый.





Приход к успеху и публичным выступлениям пришел не сразу. Поначалу Кирилл сидел с картами дома. А потом просто банально пошел на улицу. Подходил к компаниям, говорил: «Ребята, здравствуйте, я хочу вас удивить».

— Со многими я до сих пор дружу и общаюсь. Так выходил и гулял каждую неделю, нарабатывал навык общения с публикой, со зрителем. Продолжалось это около двух лет. Потом поехал в Гомель, чисто случайно наткнулся на развлекательное заведение. Зашел туда и спросил: «Вам нужен фокусник?» Мне ответили, что нужен. Я показал, что могу и меня сразу взяли. В четверг обратился, а уже в пятницу выступал на сцене.





Первые заработанные деньги потратил на реквизит. На колоды карт.

— Тогда у меня их было мало, где-то 20(!). Сейчас — 72(!!!).

Еще у Кирилла, как у всякого уважающего себя артиста, есть сценические костюмы и обувь для выступлений. Вещи особые, выделяющие его из толпы и сразу дающие понять, что перед вами не мальчик с улицы — звезда сцены.

— Если кто-то чему-то хочет научиться — совершенно неважно, получается это у тебя сразу или нет. Нужно делать, делать и делать! Если есть желание и интерес — не бросать. Всему надо учиться, иногда долго и упорно. Неделями, месяцами, может даже годами. И все точно получится. Ничего невозможного нет, я это теперь точно знаю!