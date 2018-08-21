Следователи ищут очевидцев аварии под Светлогорском, в которой погиб мотоциклист

  • 21 августа 2018, 11:40
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Светлогорский РОСК устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось 11 августа, около 14:25 на 69 км дороги Р-82 Октябрьский-Паричи-Речица.

Напомним, в районе съезда на водоём, расположенный вблизи деревни Расова, произошло столкновение микроавтобуса Фольксваген и мотоцикла «Минск».

Водитель микроавтобуса, житель г.п. Октябрьский, ехал со стороны Светлогорска по направлению к Паричам. Недалеко от деревни Расова, при повороте к пожарному водоему, он сбил мотоциклиста, который поворачивал налево в попутном направлении. В результате столкновения последний скончался на месте происшествия.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам 8 (02342) 3 00 50 или +375 29 605 84 88.


Ранак
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Места: Светлогорск (1450)

Метки: Авто (5678), Область (5845), Происшествия (12683)

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