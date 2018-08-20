Фотофакт: под Светлогорском фура протаранила «девятку» с маленьким ребенком

Около 18 часов 19 августа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки. Известно, что, помимо водителя, в «девятке» были женщина и ребенок.

ДТП произошло при повороте на Чирковичскую заправку.





Фура, которая двигалась со стороны Светлогорска, заезжала на АЗС. При повороте водитель не предоставил преимущество «жигулям», которые ехали со стороны Паричей.





Столкновение, к счастью, получилось по касательной. В легковом автомобиле люди не пострадали, в том числе и ребенок, который, кстати, был пристегнут в детском автокресле.

«Жигули» значительно повреждены. В фуре только поцарапан бампер и разбита фара.















