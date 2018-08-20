Фотофакт: под Светлогорском фура протаранила «девятку» с маленьким ребенком

  • 20 августа 2018, 10:01
  • 186
  • 0


Около 18 часов 19 августа было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки. Известно, что, помимо водителя, в «девятке» были женщина и ребенок.

ДТП произошло при повороте на Чирковичскую заправку.


Фура, которая двигалась со стороны Светлогорска, заезжала на АЗС. При повороте водитель не предоставил преимущество «жигулям», которые ехали со стороны Паричей.


Столкновение, к счастью, получилось по касательной. В легковом автомобиле люди не пострадали, в том числе и ребенок, который, кстати, был пристегнут в детском автокресле.

«Жигули» значительно повреждены. В фуре только поцарапан бампер и разбита фара.






Наталья Лешкевич, Ранак
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Светлогорск (1449)

Метки: Авто (5664), Область (5838), Происшествия (12662)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое