Почему Светлогорский завод превратился в опасный долгострой

Почему пуск Светлогорского целлюлозно-картонного комбината откладывается целых три года и кто в этом виноват?

Анатолий Змитрович, руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы, ищет ответы на поставленные вопросы.

— Почему затягивается выход Светлогорского целлюлозно-картонного комбината на запланированные производственные мощности? Этой проблеме посвящалась программа на Беларуском телевидении.

Завод попытался сделать пробный пуск с 1 июля, но за полтора месяца, по словам вице-премьера Владимира Семашко, он проработал четыре дня и произвел 1300 тонн беленой целлюлозы «с элементами желтизны». Естественно, продукция не настолько качественная, как было заявлено в проектных документах и не годится для продекларированных целей, — из нее можно только производить картон и сдавать на вторичную переработку.

В начале июня на общественных слушаниях в деревне Якимова Слобода, которая прилегает вплотную к заводу, представители власти признали, что первый пробный пуск в январе 2018 года стал провальным. После этого шесть месяцев на заводе устраняли недоработки.

Интересно, что приказ на пуск завода, по данным Гомельской прокуратуры, подписал директор ЦКК Крук, который еще официально завод не принял. А значит, юридически ему не передали на баланс. Как минимум юридически приказ на пуск завода должен отдать концерн «Беллесбумпром» вместе с китайской фирмой САМСА, которая строит предприятие. После выхода на производственные мощности его должны передать концерну на баланс.

На собрании я попросил в случае нового пуска завода передать инциативной группе копию приказа на пробный пуск, в котором будут указаны ответственные за пуск, сроки пуска и так далее. Я также предложил включить в состав комиссии по мониторингу. которая производит замеры за состоянием воздуха, представителей общественности. Третье предложение — пригласить представителей инициативной группы перед повторным пуском провести своего рода ознакомительную экскурсию по территории завода с разъяснениями — что было сделано за полгода простоя завода. Власти поддержали все три предложения как конструктивные, но ни одно из них не выполнено.

На мой вопрос, почему власти не включили наших представителей в экскурсию по заводу, председатель Светлогорского районного совета депутатов Величко ответила: мы сначала включили, но наверху посчитали нецелесообразным.

Мы сегодня не знаем, какова степень загрязнения воздуха в Светлогорске и окрестностях.

Председатель Госстандарта Назаренко вот что сказал по поводу нестандартного кабеля: «если кабель менять, то нужно пересмотреть сроки пуска завода». Извините: с января по июль 2018 года завод стоял, почему не поменяли за это время кабель? Уже пять раз кабель можно было поменять! Назаренко сказал, что закуплен и проложен не тот кабель, который декларировался в проектном решении. Извините, а что еще сделано не по проекту? Может, поэтому завод и нельзя пустить?

Возникают вечные вопросы, и первый из них: кто виноват? Тот, кто подписал указ о строительстве данного завода по устаревшей технологии отбеливания целлюлозы хлором. Отсюда — и всегда экологические проблемы. Во время пробных пусков в Светлогорске нечем дышать, в деревне Якимова Слобода тоже. Мало того, на соседних предприятиях людям невозможно работать. Например, на ПО «Химволокно» люди работают в ночную смену и жалуются начальству, что невозможно дышать. Начальство вызывает их на ковер и ставит ультиматум: забудьте про запах — иначе будете уволены. А когда рабочие обращаются в медпункт (горло першит), им советуют: полощите горло фурацилином.

В срывах сроков запуска (завод планировали запустить в 2015 году, однако вот уже три года пуск все переносится и переносится) виноват также тот, кто поручил китайской фирме САМСА, которая не имеет опыта возведения такого сложного технологического сооружения, строить этот завод.

Как сейчас говорят работники строящегося завода, у них «не получается загнать вредные вещества в очистные установки». Так что же вы, ребята, построили? Завод вышел только на треть проектной мощности, а мы уже не можем дышать. А что произойдет, когда выйдет на 90% мощности? Вот какие вопросы мы задаем себе после телепередачи.

Справка

В 2012 году ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» и ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ» приступили к реализации совместного проекта по возведению завода сульфатной беленой целлюлозы. По прогнозам специалистов, новое предприятие будет выпускать до 400 тыс. тонн сульфатной беленой целлюлозы в год и позволит полностью обеспечить целлюлозно-бумажные предприятия страны качественным волокнистым сырьем.

Планировалось запустить завод 31 декабря 2015 года — из-за бракованного кабеля запуск предприятия отложили.

Очередной запуск, назначенный на 7 ноября 2017 года, не состоялся. Правда, о причинах власти предпочли не распространяться.

В марте 2017 года глава «Беллесбумпрома» Юрий Назаров упрекал китайскую компанию САМСЕ в срыве запуска завода в Светлогорске. Одной из причин задержки стали споры вокруг кабельной продукции, которая была забракована беларуской стороной. Недавно местные жители взбунтовались из-за запаха, который издает новый завод.

В ноябре 2017 года Анатолию Змитровичу передали документ: протокол поручений вице-премьера Владимира Семашко об устранении недостатков. В протоколе указаны 11 подпунктов, которые предписывают провести сложные технические работы комплексного плана, на которые, похоже, у работников предприятия просто-напросто не хватит опыта и квалификации. А пункт гласит: «Продлить срок действия разрешения на производство строительно-монтажных работ до 1 ноября 2018 года».

В итоге А.Змитрович пришел к выводу, что завод запустят не ранее ноября 2018 года.

Президентским указом срок реализации инвестиционного проекта по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК продлен на пять лет — с 2023-го до 2028 года.