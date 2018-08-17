Светлогорец пытался передать в изолятор наркотики в пирожных. Получил 12 лет

Суд Светлогорского района вынес приговор жителю райцентра, который пытался передать другу в изолятор временного содержания марихуану и альфа-PVP в заварных пирожных.

5 марта прошлого года около 13.00 в ОВД Светлогорского райисполкома вошла жена одного из арестантов. Молодая женщина принесла мужу передачу, которая включала несколько вещей: коробку протеина, блинчики с ливерной начинкой, салат и восемь заварных пирожных. Сотрудники милиции унесли передачу, а через несколько минут женщину задержали: в двух кремовых пирожных обнаружили два полимерных пакета, как позже выяснилось, с наркотиками: один — с марихуаной (0,36 грамма), другой — с альфа-PVP (0,1236 грамма). Испуганная женщина сразу догадалась, каким образом запрещенные вещества попали в ее ношу, и тут же рассказала обо всем правоохранителям.

Оказалось, с ней связался муж, который арестован и содержится в камере ИВС, и попросил забрать у знакомого то, что необходимо ему передать. Из разговора с мужем женщина поняла: передача предназначалась для кого-то из соседей по камере.

И знакомый мужа действительно пришел. Он представился Денисом и отдал женщине матерчатую сумку, в которой та нашла пакет с девятью пирожными и коробку протеина. Не подозревая о секретном ингредиенте, она угостила одним пирожным свою маленькую дочь (по случайности, девочке досталось лакомство с кремом, а не с наркотиком), добавила к передаче блинчики и салат и отправилась в ИВС...

Находка стала полной неожиданностью для женщины, но не для правоохранителей. Из материалов, предоставленных прокуратурой области, следует, что накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о готовящейся незаконной передаче. Когда женщину задержали, то попросили опознать по фото человека, передавшего ей пирожные. Она с легкостью указала на того самого Дениса, который оказался ни кем иным как 38-летним жителем Светлогорска Денисом Каханчиком. За мужчиной тянулся шлейф преступлений: в 2003-м его осудили за кражу, в 2005-м — впервые за незаконный оборот наркотиков (без цели сбыта), в 2008-м — за их распространение, в том же году — за мошенничество.

Подозреваемого навестили сотрудники милиции, однако дома не застали. По месту жительства не были обнаружены наркотики, зато паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, находились на месте. Родители не знали, где их сын, однако позже выяснилось, что Денис уехал в Россию — в спешке, о чем свидетельствуют оставленные дома документы.

Подозреваемый вернулся в Беларусь только в октябре прошлого года. Интересно, что на суде он утверждал: женщина, которая принесла в ИВС эти злосчастные пирожные, оговорила его, чтобы избежать уголовной ответственности. Суд Светлогорского района признал Дениса Каханчика виновным в незаконном с целью сбыта приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ и покушении на их сбыт в местах содержания под стражей. Как отметила старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, эти действия обвиняемый совершил в отношении особо опасного психотропа, да еще и будучи ранее судимым за незаконный оборот наркотиков. Наказание ему назначили весьма несладкое — 12 с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима.