В Светлогорской больнице пенсионер выпрыгнул из окна третьего этажа

Сегодня из окна кардиологического отделения Светлогорской ЦРБ, расположенного на 3-м этаже, шагнул мужчина 1948 г.р.

— Пациент находился на лечении в 3-местной палате, — рассказала «СН» и.о. заместителя главного врача по медицинской части Наталья Попова. — У него хроническая патология сердца, а также ряд других заболеваний.

Известно, что сегодня его посещала жена. Она вышла на некоторое время, оставив супруга одного. Этих нескольких минут ему хватило, чтобы осуществить задуманное. Отключив капельницу, он вышел в окно.

О том, что толкнуло мужчину на столь отчаянный шаг, еще предстоит выяснить. В настоящее время он находится в реанимации, состояние его крайне тяжелое: перелом костей таза, ушиб легкого и другие повреждения. Врачи борются за жизнь пострадавшего.