В Светлогорске в подвале пятиэтажки найден труп мужчины
- 19 июня 2018, 12:07
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Наталья Лешкевич, Ранак
Места: Светлогорск (1398)
Метки: Происшествия (12109), Область (5620)
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