В Светлогорске в подвале пятиэтажки найден труп мужчины

Рядом с телом, утверждают очевидцы, стояла непочатая бутылка водки.

Во второй половине дня 18 июня, около 14:00, в подвале дома № 29 Октябрьского микрорайона, было обнаружено тело мужчины. Жильцы дома утверждают, что это их сосед. Примерный возраст умершего — около 55 лет.



Соседи рассказали, что мужчина проживал в подвале, хотя в этом же доме в первом подъезде у него было жилье. На вопрос «почему именно в подвале», жильцы говорят, что «наверное, сам так хотел».

Также очевидцы утверждают, что умерший злоупотреблял алкоголем и его частенько видели выпившим.

Время смерти и что послужило ее причиной, станет известно после проведения судмедэкспертизы. По информации Светлогорского РОСК, явных признаков насильственной смерти не обнаружено.













