Видеофакт: в промзоне Светлогорска загорелся склад

Вечером в воскресенье в переулке Хвойный загорелся склад с дровами. По одной из версий кто-то занес источник зажигания извне.

17 июня в 21:06 спасатели Светлогорского РОЧС получили сообщению о пожаре складского здания в Светлогорске в переулке Хвойный. По прибытии первых подразделений МЧС, крыша кирпичного одноэтажного здания уже горела.

Известно, что собственник помещения, которое используется под склад — индивидуальный предприниматель. Территория ограждена, а в ночное время её охраняет сторож. На момент пожара в здании не было людей.

Огнем уничтожена кровля здания, повреждено 200 кубических метров дров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из версий — занос постороннего источника зажигания извне.