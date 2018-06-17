В Светлогорске водителям предлагают взять в аренду набор для прохождения техосмотра

В одном из светлогорских магазинов расширили спектр услуг: теперь набор для прохождения ТО можно не только купить, но и взять в аренду, причем, за смешную сумму — всего 3 рубля в сутки.





Информация появилась в сообществе «Светлогорский автоканал». Набор включает в себя аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.





Руководство магазина хоть и пошло на такой шаг, однако предупреждает об опасностях на дороге и рекомендует «иметь свой набор постоянно в машине».