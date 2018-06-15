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В Светлогорске «БМВ» протаранил городской автобус — фото

  • 15 июня 2018, 18:50
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Водитель БМВ говорит, что «машину занесло».

Около 15 часов 15 июня сотрудники Светлогорской ГАИ зафиксировали ДТП на ул. Ленина. Там столкнулись автобус городского маршрута и автомобиль БМВ.


Оба транспортных средства получили сильные повреждения.

Известно, что в БМВ находился один водитель, в автобусе — несколько пассажиров. Люди не пострадали. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны ТЭЦ. На закруглении дороги его вынесло на встречную полосу.


Это уже второе ДТП, которое произошло в Светлогорске и районе 15 июня.


Наталья Лешкевич, ranak.me
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Места: Светлогорск (1395)

Метки: Авто (5390), Происшествия (12082)

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