В Светлогорске «БМВ» протаранил городской автобус — фото

Водитель БМВ говорит, что «машину занесло».

Около 15 часов 15 июня сотрудники Светлогорской ГАИ зафиксировали ДТП на ул. Ленина. Там столкнулись автобус городского маршрута и автомобиль БМВ.





Оба транспортных средства получили сильные повреждения.

Известно, что в БМВ находился один водитель, в автобусе — несколько пассажиров. Люди не пострадали. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался со стороны ТЭЦ. На закруглении дороги его вынесло на встречную полосу.





Это уже второе ДТП, которое произошло в Светлогорске и районе 15 июня.