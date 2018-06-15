ДТП под Светлогорском: «Ауди» врезался в дерево — фото, видео

Возможная причина ДТП — неблагоприятные погодные и дорожные условия.

Авария произошла приблизительно в 5.50 15 июня на подъезде к деревне Еланы Светлогорского района. Водитель утверждает, что он просто не справился с управлением при выборе скорости.





«Ауди» съехала в кювет и врезался в дерево. В автомобиле сработали подушки безопасности. Водителя, 1981 года рождения, осмотрели сотрудники скорой помощи. В госпитализации он не нуждался и был отпущен домой.





У мужчины взяты биологические пробы на наличие алкоголя в крови. Идет проверка.