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ДТП под Светлогорском: «Ауди» врезался в дерево — фото, видео

  • 15 июня 2018, 15:02
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Возможная причина ДТП — неблагоприятные погодные и дорожные условия.

Авария произошла приблизительно в 5.50 15 июня на подъезде к деревне Еланы Светлогорского района. Водитель утверждает, что он просто не справился с управлением при выборе скорости.


«Ауди» съехала в кювет и врезался в дерево. В автомобиле сработали подушки безопасности. Водителя, 1981 года рождения, осмотрели сотрудники скорой помощи. В госпитализации он не нуждался и был отпущен домой.


У мужчины взяты биологические пробы на наличие алкоголя в крови. Идет проверка.


Наталья Лешкевич, ranak.me
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Места: Светлогорск (1394)

Метки: Авто (5388), Происшествия (12080)

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