«Массированная кровопотеря из-за множественных ран головы». Женщину в Светлогорске убила женщина — подробности трагедии

Напомним, тело женщины нашли 8 июня около пяти утра в Октябрьском микрорайоне Светлогорска. Сейчас следователи установили, что она была убита, подозреваемая задержана.

В УСК по Гомельской области ranak.me рассказали, что установлена личность погибшей — это жительница Светлогорска, 1959 года рождения. Когда её тело возле дома № 41-а увидел велосипедист, женщина была без одежды. Вещи позже нашли в мусорном контейнере неподалеку.

Предварительная причина смерти — массивная кровопотеря из-за множественных рваных ран головы и туловища.

Женщина была убита в одной из квартир дома Октябрьского микрорайона. В совершении преступления подозревается жительница Светлогорска. Она находится под стражей и сейчас с ней проводят необходимые следственные и процессуальные действия.

Все обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент известно, что до трагедии жертва и подозреваемая были знакомы. На учёте в милиции не состояли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство).



