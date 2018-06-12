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Светлогорский РОВД: Дело о найденной мертвой женщине раскрыто

  • 12 июня 2018, 14:42
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Несколько дней назад жителей города взбудоражило известие о найденной в одном из микрорайонов города мертвой женщине.

Работниками РОВД были проведены соответствующие мероприятия, в результате которых, по словам начальника Светлогорского РОВД Александра Зезетко, на сегодняшний день преступление раскрыто, личность погибшей установлена, лицо, совершившее преступление, задержано и помещено в изолятор временного содержания.


Людмила Ярец, sn.by
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Места: Светлогорск (1392)

Метки: Криминал (10002)

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