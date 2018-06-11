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В Кнышевичах Светлогорского района сгорел комбайн — фото

  • 11 июня 2018, 15:55
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В деревне Кнышевичи сгорел кормоуборочный комбайн, принадлежавший КСУП «Вежны». Машина воспламенилась во время работ по скашиванию травы.

Сообщение о загорании светлогорским пожарным поступило 8 июня в 15.40. Сотрудники МЧС прибыли к месту через 15 минут, а в 16.10 пожар уже был ликвидирован. Пострадавших в результате инцидента нет.


Рассматриваемая версия возникновения пожара — короткое замыкание электропроводки.


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Места: Светлогорск (1391)

Метки: Происшествия (12042), Область (5587)

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