В день выпускных, когда был запрет на продажу спиртного, светлогорский таксист организовал передвижную точку продажи алкоголя — и попался

В ночь с 9 на 10 июня, когда выпускники во всю прощались со школой, а в Беларуси действовал «сухой закон», таксист из Светлогорска пополнял свой карман не только за счет поездок, но и посредством продажи спиртного.

Найти покупателей на всю продукцию ему так и не удалось. Последняя продажа прошла около четырех часов ночи, когда он продал поллитровую бутылку водки за 10 рублей — и попался.

Всего же в его машине нашли 13 бутылок водки, 7 литров пива и 8 бутылок вина. Сколько таксист успел продать в безалкогольную ночь неизвестно, но при себе у него было 805 рублей и 200 российских рублей.

Начат административный процесс.