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В Светлогорском районе водитель мопеда погиб, въехав в припаркованный МАЗ

  • 11 июня 2018, 11:26
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8 июня около 12 часов ночи недалеко от Чирковичей парень на мопеде въехал в припаркованный МАЗ и разбился насмерть.

Ему было всего 20 лет. Его 21-летний пассажир госпитализирован, сообщает МВД РБ. Оба они жители агрогородка Дуброва.


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Места: Светлогорск (1391)

Метки: Авто (5370), Происшествия (12042)

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