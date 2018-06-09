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В Светлогорском районе полностью сгорел автомобиль Volkswagen Golf

  • 09 июня 2018, 13:40
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Возле деревни Верхлесье сгорел Volkswagen Golf.

Около 9 часов утра 8 июня недалеко от деревни Верхлесье Паричского сельсовета загорелся автомобиль VW Golf 2. Водитель на некоторое время отошел от машины, а когда обернулся, заметил дым. Открыть капот не удалось из-за высокой температуры и заклинившего замка. Мужчина вызвал пожарных и безуспешно пытался погасить пламя снаружи. Спасатели приехали через считанные минуты, но машина уже полностью горела.



«Все произошло мгновенно, — говорит водитель. — Успел только вытащить документы и магнитолу из салона да удочки из багажника...»


Ранак
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Места: Светлогорск (1388)

Метки: Авто (5363), Происшествия (12026), Область (5580)

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