В Светлогорском районе полностью сгорел автомобиль Volkswagen Golf

Возле деревни Верхлесье сгорел Volkswagen Golf.

Около 9 часов утра 8 июня недалеко от деревни Верхлесье Паричского сельсовета загорелся автомобиль VW Golf 2. Водитель на некоторое время отошел от машины, а когда обернулся, заметил дым. Открыть капот не удалось из-за высокой температуры и заклинившего замка. Мужчина вызвал пожарных и безуспешно пытался погасить пламя снаружи. Спасатели приехали через считанные минуты, но машина уже полностью горела.









«Все произошло мгновенно, — говорит водитель. — Успел только вытащить документы и магнитолу из салона да удочки из багажника...»