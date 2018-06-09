Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Светлогорске обнаружили женский труп. Устанавливается личность погибшей

  • 09 июня 2018, 09:43
  • 2077
  • 0


Вчера утром, в 4:50, во дворе одного из домов Октябрьского микрорайона города Светлогорска обнаружили труп женщины.

Как рассказали «Светлагорскім навінам» в районном отделе Следственного комитета, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности погибшей. Поэтому пока еще рано делать окончательные выводы об обстоятельствах и причинах ее смерти.


Светлагорскія навіны
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Светлогорск (1387)

Метки: Происшествия (12021), Область (5578)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 08/06 06:00 - 10/06 20:29:

Самое читаемое