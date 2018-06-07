«В 19 лет не хочется умирать». История Максима из Светлогорска, который едва не утонул

Это был августовский вечер. Максим взял автомобиль отца, чтобы съездить искупаться с друзьями. Все ныряли — он тоже. Последнее, что запомнил — сильный удар и хруст собственного позвоночника.

С момента несчастного случая прошел без малого год. Мы приехали к Максиму, который встречает нас, сидя в инвалидном кресле. Я крепко пожимаю его руку. Теперь он чувствует обе, в первые три месяца после неудачного ныряния 20-летний парень лежал без движения. Сегодня Максим хочет рассказать о том, что случилось. Зачем? Чтобы кто-то ещё из-за собственной беспечности не сел в инвалидное кресло.





«Это было 20 августа 2017 года, жаркий летний день, недалеко от золоотвала, — как книгу, начинает свою историю Максим. — Решили искупаться, потом с друзьями начали с разбега прыгать в реку. Четвертый прыжок стал моим последним. Я его хорошо помню, а недавно вспомнил и момент удара: неприятный такой звук перелома костей. Стал захлёбываться. Хочу вдохнуть воздух, а вместо него вода. Друзья не сразу поняли, что я тону. Думали, нырнул, задержал дыхание, барахтаюсь. Уже, когда меня обездвиженного стало сносить течением — бросились спасать. Страшно, конечно, в 19 лет не хочется умирать».

«И кефира батьке не купил», — шутит папа Максима Игорь, который уже пережил самое страшное, и теперь подбадривает сына.





В тот вечер отец попросил Максима купить к ужину кефир, но так и не дождался, а сына увидел уже в реанимации. Гомельские хирурги сделали парню операции. Теперь вместо двух шейных позвонков у него стоит пластина, впереди — долгий реабилитационный период. Но есть ещё сопутствующие заболевания, например, на ноге образовался тромб. Чтобы восстановиться, необходимы ежедневные нагрузки. В комнате сына Игорь установил самодельную шведскую стенку. Держа его под руки понемногу водит по дому, иногда — во двор. Врачи видят прогресс в состоянии парня и дают благоприятный прогноз — Максим сможет ходить. А ведь первое время после операции он лежал без движения.





«Когда всё это случилось, я брал отпуск на работе, — рассказывает Игорь. — Там вошли в положение. Три месяца был рядом. Его нужно было переворачивать, чтобы не образовались пролежни. Накормить, умыть, одеть. Друзья придут, мы толпой — четыре человека — возьмем его перенесем, куда нужно, так и справлялись».

У мужчин свой небольшой дом, огород. В частный сектор переехали четыре года назад. Первое время после несчастного случая у Игоря не поднимались руки что-то делать. Теперь, говорит, легче, есть даже планы на будущее. Оба, сын и отец, не теряют позитивный настрой — это половина успеха в деле восстановления.

«Мы смотрели по "Ранку" видео про утонувшего парня, — делится Игорь. — Максим сказал: "А могли бы и меня так на лодку грузить". Такое показывать нужно, чтобы видели, чем чревато! Вот и нас покажите — сидит в коляске человек в 20 лет, разве он хотел такого? Пусть другие задумаются. Секунда полета: нырнул один человек, а вынырнул совершенно другой. И вообще бы не вынырнул, если бы не друзья. Спасибо им за это. Вытащили, а он уже синий».





«Что чувствовал, когда тонул? Страх. Темнота и страх, — вспоминает Максим. — А потом чьи-то губы. Это друзья делали искусственное дыхание. Просили, чтобы пошевелил ногами, а они не двигались. Уже после операций, недели через три пробовал шевелить пальцами, они не слушались. Потом дернулся мизинец — это была победа!

О чем мечтаю? Встать — это же не дело в 20 лет лежать в кровати. Начать ходить, хоть на костылях — было бы хорошо! Пойду на работу, как только восстановлюсь. Я электромонтер, после техникума год успел поработать по специальности на "СветлогорскХимволокно".

Что сказать таким же ныряльщикам, как я? Не прыгайте! В незнакомых местах, да и в знакомых не прыгайте. Большинство чаще и ломаются, думая, что знают местность. Со мной так и случилось. Вроде разведали всё, не раз прыгали, к тому же я плаванием занимался, думал со мной такого не произойдет, а вот...»





«Берегите себя, берегите своих детей, люди!», — Игорь просит обязательно написать эти слова в статье.

Максиму необходима реабилитация, есть шанс пройти её в Германии, но для этого нужно около 40 тысяч евро. Сумма для семьи неподъёмная, поэтому в банке открыт благотворительный счет , куда можно перевести деньги, если вы захотите помочь.