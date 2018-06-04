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Светлогорский бизнесмен задолжал поставщикам и, чтобы не платить, продал активы своей фирмы

  • 04 июня 2018, 20:02
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Директор светлогорской фирмы, осуществляющей оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, незаконно продал ее активы, чтобы не платить долги поставщикам, сообщили БелТА в Комитете государственного контроля.

Факт из категории криминального банкротства (для избежания выплат по долгам кредиторам) выявили сотрудники Светлогорского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Они установили, что директор и учредитель коммерческой фирмы в одном лице совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов — продал строительные и отделочные материалы на сумму более Br75 тыс. Покупателем выступила фирма, созданная им же самим, но зарегистрированная на подставных лиц.

Эти манипуляции привели к срыву возмещения убытков поставщикам, которым ООО на тот момент задолжало свыше Br150 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ст.241 Уголовного кодекса (препятствование возмещению убытков кредиторам). Ведется предварительное расследование.


БелТА
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Места: Светлогорск (1385)

Метки: Криминал (9967)

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